Imprese francesi investono nei Quartieri spagnoli: oggi la firma dell'accordo

Questa mattina, giovedì 7 aprile, alle 10 e 30, nella fondazione Foqus di Napoli sarà siglato un accordo tra Foqus, Comune di Napoli e Camera di Commercio francese in Italia per realizzare una serie di iniziative nei Quartieri Spagnoli in favore della popolazione. Il progetto, dal titolo "Imprese francesi per i Quartieri Spagnoli", prevede attività di volontariato, donazioni, raccolte fondi, educazione ambientale, miglioramento della qualità della vita del quartiere.

Interverranno Denis Delespaul, presidente Camera Commercio Francia Italia, Rachele Furfaro, presidente Foqus, Renato Quaglia, direttore Foqus, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.