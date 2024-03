Percorre la Tangenziale impennando con lo scooter: bloccato

I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno notato a bordo di uno scooter un soggetto che, sulla Tangenziale di Napoli, stava conducendo il suo veicolo con la ruota anteriore sollevata dal manto stradale. Gli agenti, pertanto, lo hanno fermato e controllato trovandolo in possesso di una patente di guida rilasciata dall’ Ucraina con alcune caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali e con alcune imperfezioni di stampa dalle quali si è evinta la falsità del documento.

L'uomo, un 26enne di nazionalità ucraina, è stato denunciato per uso di atto falso e gli sono state contestate alcune violazioni del Codice della Strada: per aver circolato con un motociclo con targa di nazionalità polacca, con contratto di noleggio senza conducente avente la durata superiore ai 30 giorni, per guida di veicolo senza la prevista registrazione al Registro Veicoli Esteri (RE.V.E.) e per guida con la ruota anteriore sollevata dal manto stradale per numerosi metri sulla carreggiata autostradale. Infine, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.