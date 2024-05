"Questo è veleno per topi": il video di Impagnatiello poche ore dopo l’omicidio di Giulia

Aveva ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di sette mesi, il giorno prima con 37 coltellate. In un video girato il 28 maggio 2023 che si è diffuso in queste ore in rete si vede Alessandro Impagnatiello nella caserma dei carabinieri a Senago svuotare il suo zaino in pelle marrone: vestiti, indumenti sporchi, guanti in lattice blu e poi una busta con dentro il topicida che usava per avvelenare la ragazza.

“Questo è veleno per topi. Sa perché?”, dice ai militari Impagnatiello, “Quando ci fumiamo le canne post lavoro sui gradoni in piazza Croce Rossa, arrivano panteganoni grossi così. A Milano girano topi così grossi che abbiamo gettato il veleno”. La voce del barman è tesa, aggressiva, come stesse subendo un'ingiustizia. Difficile non insospettire gli inquirenti.

Le immagini sono parte delle risultanze investigative a carico dell'uomo - reo confesso - imputato nel processo per l'omicidio della 29enne di Sant'Antimo.

Nella giornata di ieri, 2 maggio, Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni.

La sorella Chiara l'ha ricordata con un post sui social. "Buon Compleanno Giulia - sono state le parole della ragazza - vorrei che oggi il vento ti spettinasse i capelli creando infiniti intrecci che ti portino a noi. Vorrei che tu potessi correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie mentre il sole lavora per creare la tua meravigliosa ombra. Vorrei sentire la tua mano calda poggiarsi sulle mie spalle contratte e spezzate dal dolore, sussurrarmi all'orecchio che hai trovato la tua strada. Vorrei spezzare l'incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando sulle tue trenta candeline, come se potessi soffiare via tutto il male. Vorrei per entrambe la pace che solo il tempo può portare e l’amore che continua a vivere oltre i confini del tempo".

"Ovunque tu sia, buon compleanno amore mio", ha scritto invece su Instagram la mamma di Giulia, Loredana Femiano.