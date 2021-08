Imbrattano il muro della chiesa, il parroco: "Certi gesti creano danni alla comunità"

Vandalizzato, con alcune scritte, il muro della chiesa della Ss. Trinità a Torre Annunziata. A diffondere la notizia è stato il parroco Ciro Cozzolino che riveste anche il ruolo di referenti di Libera.

"Un atto vandalico è stato consumato sulle mura della parrocchia della SS. Trinità. È evidente che si tratta dei soliti baby che per scherzo compiono gesti che, oltre a creare danni alla comunità, offendono anche la sensibilità religiosa delle persone. Poiché certi gesti vanno censurati, invito quanti sono a conoscenza di qualche elemento utile di farsi avanti", ha scritto don Cozzolino.

"Sono fiducioso che nelle prossime ore chi ha avuto la brillante idea di imbrattare le pareti della chiesa si faccia avanti per chiedere scusa. Dopo gli spari, le risse adesso anche la parrocchia speriamo che non trovarci di fronte a situazioni più gravi. La sicurezza è una condizione indispensabile per poter vivere in una società civile", ha concluso.