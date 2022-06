Giuseppe Russo (Il mio viaggio a Napoli): "I miei consigli per diventare un influencer di successo"

"L’idea è nata nel primo lockdown circa 1 anno e mezzo fa. Vedevo tanti blogger che raccontavano attraverso i social tante città come Los Angeles, Milano, Palermo. E allora ho deciso anche io di raccontare la città più bella del mondo. Da qui ho creato un sito internet che offre tour ed escursioni a Napoli ed è diventato il mio lavoro. Dopo il successo del mio viaggio a Napoli ho creato altre due belle realtà (il mio viaggio in Sicilia e il mio viaggio in Brasile) con dei collaboratori sul posto che fanno le stesse cose che faccio il a Napoli. Inoltre curo un po’ di pagine Facebook e Instagram di imprenditori campani nel settore della ristorazione che vogliono svoltare sui social e qualcuno ci è riuscito", racconta a NapoliToday in una intervista Giuseppe Russo, ideatore della pagina Facebook da oltre un milione di follower, "Il mio viaggio a Napoli".

Russo, rappresentante di alimentari prima di diventare influencer di successo, ha pubblicato da poco il libro “I racconti di Parthenope” (Albatros).