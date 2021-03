Iguana a rischio estinzione nella sede di una ditta di consulenze: la scoperta

A trovarlo, a Casoria, sono stati i carabinieri: unesemplare di iguana a rischio di estinzione, detenuto illegalmente nella sede operativa di una società di servizi di consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro. Il rettile è stato sequestrato e il titolare della società denunciato all'autorità giudiziaria.

Di circa 1,30 metri di lunghezza, era in una teca di dimensioni peraltro insufficienti che ne impediva i naturali movimenti, e mancava di un microambiente confortevole e simile a quello di origine.

L'animale presentava una lesione alla punta del naso, verosimilmente per l'impatto con la teca, il terzo dito della zampa anteriore sinistra di forma irregolare, un'ustione al fianco sinistro per l'impatto con le lampade riscaldanti poste in alto nella teca senza protezione.

L'animale è stato temporaneamente affidato alle cure dei veterinari della Asl Napoli 1 Centro Criuv (Centro di riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria) e successivamente trasferito in una struttura idonea.