Mario Iervolino è il nuovo direttore generale dell'Asl Na 2 nord.

Il dott. Iervolino ha confermato la dott.ssa Monica Vanni quale Direttore Sanitario e nominato la dott.ssa Carmela Cardella in qualità di Direttore Amministrativo. “In linea con gli obiettivi Regionali e consapevole come la nostra Azienda Sanitaria incida in maniera significativa su una vasta e variegata realtà territoriale, inizio il mio percorso con lo scopo di valorizzare tutte le professionalità, dialogando con le articolazioni coinvolte nell’Assistenza Territoriale ed Ospedaliera. Desidero ringraziare il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la fiducia accordatami, e il dott. Antonio D’Amore, per il lavoro svolto”, le parole del dott. Iervolino.