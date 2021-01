Protesta dei lavoratori della logistica della catena Idea Bellezza: "Ci sentiamo abbandonati"

Si sposta ai punti vendita la protesta dei lavoratori della logistica di Idea Bellezza, in cassa integrazione senza soluzione di continuità dallo scorso mese di ottobre.

"I punti vendita sono aperti e continuano ad essere riforniti - spiega a NapoliToday Emanuele Montemurro, segretario regionale della Uil Tucs - per l'approvvigionamento però vengono utilizzati lavoratori di una cooperativa, mentre quelli dell'azienda restano in cassa integrazione. La protesta non si fermerà. Andremo avanti fino a quando l'azienda non si deciderà ad ascoltarci".