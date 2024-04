Al via l'abbattimento del noto hotel: era abusivo e pericoloso

Proseguono le demolizioni di edifici abusivi oggetto di sentenze irrevocabili da parte della procura di Napoli Nord. Ieri mattina è cominciata la demolizione di un edificio nel Comune di Giugliano, in via Madonna del Pantano 65. Si tratta dell'Hotel Serena, suddiviso in numerose strutture costituite da tre manufatti.

Il primo manufatto è posto sul lato Est dell'area, e ha una superficie di circa 400 mq. È risultato suddiviso in 8 mini appartamenti completamente arredati. Il secondo manufatto, posto a Sud dell'area, si sviluppa per una superficie di circa 274,5 mq ed è suddiviso in 4 mini appartamenti completamente arredati, oltre a un locale tecnico. Il terzo manufatto, realizzato in posizione pressoché centrale rispetto agli altri due, occupa una superficie di circa 360 mq ed è adibito ad hotel con 10 camere da letto complete di servizi, oltre a locali deposito, lavatoio, ingresso e reception, anche questi completamente rifiniti e arredati.

L'intera area risulta perimetrata da muratura di confine, oltre a 3 cancelli carrabili, prospicienti alla strada Madonna del Pantano.

Le strutture risultavano pericolose, in quanto realizzate senza alcun criterio sismico e prive di qualsiasi autorizzazione amministrativa. La zona è coperta da vincolo sismico e di agibilità-collaudo sismico.

L'ordine di demolizione, disposto dalla procura della Repubblica di Napoli Nord, prevede l'abbattimento del manufatto, l'acquisizione dell'area sulla quale insisteva, l'attivazione delle procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo, l'integrale applicazione della normativa in tema di sicurezza nei cantieri e recupero dei materiali residuati dalle demolizioni.