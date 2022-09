Napoli-Liverpool, sono tornati gli hooligans inglesi: scooter placcati e risse | VIDEO

Le immagini diffuse sui socail mostrano pericolosi tafferugli su via Marina. A Fuorigrotta in manette due supporter dei reds

Violenza gratuita, contro i passanti e gli scooter dopo la partita. Non una serata eccezionale quella degli inglesi in trasferta per seguire a Napoli il Liverpool: in molti si sono resi protagonisti di comportamenti deprecabili, che peraltro in un'occasione hanno portato al loro arresto.

L'avvertimento del club britannico ai propri supporter era di fare attenzione per le strade del capoluogo campano per evitare di essere rapinati o aggrediti, ma sono stati invece proprio alcuni inglesi a rendersi protagonisti di violenze e devastazioni.

A via Marina alcuni facinorosi hanno tentato anche di placcare degli scooter in transito, peraltro facendone cadere uno e scatenando una rissa. È quanto testimonia il video, pubblicato sui social, che vi proponiamo.

I due arrestati

Due supporter del Liverpool sono addirittura finiti in manette. Poco prima dell’inizio dell’incontro, infatti, in evidente stato di alterazione alcolica si erano presentati ai varchi del settore della curva A dello stadio Diego Armando Maradona pretendendo di accede sebbene avessero un biglietto per il settore ospiti. I due, al rifiuto degli steward, hanno iniziato ad inveire nei loro confronti e verso i carabinieri subito intervenuti.

Accompagnati dal personale della polizia presso il commissariato San Paolo, hanno avuto un comportamento violento nei confronti degli agenti, aggredendo fisicamente due poliziotti intervenuti per placarli e danneggiando oggetti nell'edificio fino a quando, non senza difficoltà, sono stati bloccati.

I due, di 52 e 54 anni, sono stati arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.