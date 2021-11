Weekend di Halloween: vigili a caccia di Green Pass e mascherine nei locali

Controlli nel fine settimana di Halloween dei reparti della polizia locale con sanzioni irrogate a gestori di locali in via Domenico Fontana e in vico Bianchi allo Spirito Santo. Nell'area dei baretti, San Pasquale, Riviera di Chiaia e del Lungomare sono stati multati ieri due locali per mancato controllo Green pass mentre un locale è stato sanzionato per mancato uso della mascherina da parte dei dipendenti. Nel centro storico gli agenti hanno trovato alcuni minori mentre consumavano alcolici, affidandoli poi ai genitori mentre la Polizia Turistica ha verbalizzato un taxi abusivo in piazza Vittoria e due pulmini abusivi a Fuorigrotta e alla Riviera di Chiaia sorpresi a trasportare ragazzi in vari locali.

Sono stati anche verbalizzati alcuni conducenti di NCC abusivi in via Diaz, piazza Dante e piazza Garibaldi, che hanno portato anche alla confisca di una vettura. Il Reparto dei Motociclisti ha operato nell’ area degli Chalet e di Largo Sermoneta con multe e sequestri di veicoli a due ruote, sanzionando anche tre parcheggiatori abusivi in zona e altri due in Via Carducci. Controlli, nel week end, anche per 45 fiorai nelle aree cimiteriali con 4 sequestri per chi esercitava l'attività sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.