È morto Guido Lembo: addio al fondatore dell'“Anema e Core”

È morto il cantante Guido Lembo, cuore battente della storica taverna di Capri, “Anema e Core”. Un posto diventato di culto sull'isola dove sono passate le più grandi star del jet set internazionale. Nato il 13 novembre del 1947, Lembo aveva cominciato la sua carriera di cantante e musicista a Londra, a soli 16 anni. Suonava in un ristorante italiano chiamato il “Gattopardo”. Dopo aver girato mezza Europa, si trasferì a Palm Beach per poi tornare a Capri e aprire un locale chiamato “'O Guarracino”. Continua a suonare nei più importanti locali della movida italiana fino a quando nel 1994 apre “L'Anema e Core”. È un successo senza precedenti i vip italiani e stranieri fanno a gara per assicurarsi un tavolo nel suo locale.

A pochi minuti dalla sua scomparsa arrivano i primi messaggi di cordoglio alla famiglia. È il caso del pizzaiolo Gino Sorbillo, che l'ha salutato con un “Riposa in pace” sul suo profilo Facebook. Lo stesso ha fatto il giornalista ed ex direttore del Tgr Campania, Antonello Perillo. “Addio Guido Lembo, amico mio carissimo… Straordinario chansonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme”. Questo il messaggio lasciato sulla bacheca del cantante così come la collega e attrice Anna Capasso: “È solo un arrivederci, così mano nella mano…Rip”. Centinaia i commenti di persone comuni e frequentatori del locale sui social. Lembo lascia l'eredità artistica e imprenditoriale al figlio Gianluigi.

Il cordoglio del presidente De Luca

Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha voluto salutare l'artista e tributare il suo omaggio e cordoglio alla famiglia. Sulla sua pagina istituzionale ha postato queste parole: “Cordoglio per la scomparsa di Guido Lembo, mitico animatore delle notti di Capri con il suo "Anema e core". Un artista poliedrico e coinvolgente, uno chansonnier effervescente che ha donato allegria ai visitatori di tutto il mondo. È stato un ambasciatore internazionale della musica napoletana e della gioia di vivere. Ne ricordo anche la generosa disponibilità per tante iniziative solidali”.