Montezemolo ricorda Guido Lembo: "Una sera mi aiutò con Edwige Fenech"

Anche Luca Cordero di Montezemolo piange per la scomparsa di Guido Lembo, morto ieri dopo una lunga malattia. Il manager, come riporta il Corriere del Mezzogiorno si è così espresso sulla dipartita del re di Anema e Core di Capri: "Sapevo che purtroppo stava male, ma non per questo si è mai preparati. Sono sinceramente dispiaciuto. Guido è stato una bellissima persona. La nostra conoscenza — ricorda l’ex presidente della Ferrari — risale agli anni Settanta. Ripeto: sono molto addolorato".

Montezemolo ha poi proseguito nel ricordo dell'amico: "Guido è stata una persona che sprizzava gioia di vivere da tutti i pori. Riusciva a comunicarla. Ed era sempre disponibile con tutti. Come sa, ho avuto un lungo rapporto con Edwige Fenech. Una sera eravamo all’Anema e core e Guido incitò i presenti a dedicarle un applauso. Edwige, molto timida, scappò fuori e io dovetti correre a “recuperarla". L'altro la sera della vittoria del mondiale di Formula 1 del 2001 con la Ferrari. Eravamo tutti all’Anema e core: Michael Schumacher, Jean Todt. Fu una serata meravigliosa, fantastica".