Task force contro la guida in stato d'ebbrezza: fioccano multe

Task force contro la guida in stato d'ebbrezza nella Penisola sorrentina. Nella notte tra sabato e domenica, la polizia ha impiegato 10 pattuglie a Meta di Sorrento e un laboratorio mobile con personale medico per i controlli sanitari. In particolare, nel corso dell’attività gli agenti della stradale di Napoli e del commissariato di Sorrento hanno identificato 100 persone, controllato 60 veicoli, ritirato 9 patenti e contestato 10 violazioni del Codice della strada per guida in stato di ebbrezza e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (con analisi condotte immediatamente sul posto).

L’intera operazione si è svolta nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la “cultura della guida sicura” e, quindi, a responsabilizzare maggiormente coloro che “vivono la strada” richiamando l’importanza della collaborazione dei cittadini, al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle festività di Ferragosto. Proprio per questo motivo, il pullman azzurro della polizia ha fatto tappa nella Penisola. Si tratta di un'aula didattica itinerante, con cui gli esperti comunicatori hanno fatto provare ai visitatori, tramite l’uso di simulatori di guida e speciali occhiali, cosa si vede realmente quando si è al volante in stato di ebrezza o dopo aver assunto droghe.