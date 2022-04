In scooter con delle sedie e senza targa: le immagini virali sul web

Guida uno scooter con delle sedie in mano e senza targa. Le immagini hanno subito fatto il giro del web e sono state condivise dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Questa la segnalazione raccolta: "Questa foto l’ho scattata a calata Capodichino. Un tizio in sella al motorino, senza targa, che con una mano trasporta delle sedie e con l’altra guida. Come se non bastasse indossa anche un giubbino con logo regione di un partecipata della Campania che ha assorbito i cosiddetti Bros”.

Borrelli fa sapere di aver immediatamente inviato una nota per avere conferma della vicenda e chiedere un intervento durissimo. Intanto, come detto, la foto è diventata virale e sono tanti i commenti di indignazione per questa manovra pericolosa.