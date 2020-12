Scontri per le restrizioni Covid, due nuovi indagati

La polizia ha sequestrato indumenti e cellulari a due ultras di Napoli per gli scontri avvenuti nella notte dello scorso 23 ottobre in via Santa Lucia, sede della Regione Campania, sul lungomare e in altre zone di Chiaia.

La protesta nata dopo le restrizioni regionali e il coprifuoco per contenere l'epidemia Covid era degenerate in scontri accesi tra i manifestanti e le forze dell'ordine, con l'obiettivo di puntare alla sede della Regione.

I due nuovi indagati (in tutto al momento sono 11) provenienti secondo quanto trapela dal mondo ultras di calcio e basket, sono stati individuati grazie alla visione dei filmati e allo studio dei social.