Il console ucraino a Napoli: “La cosa più importante è il cessate il fuoco”

"Per noi la cosa più importante è il cessate il fuoco. Poi speriamo che si possa discutere di altro". Lo ha detto il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko, parlando con i giornalisti al Centro direzionale. "In questi giorni, secondo i dati ufficiali, abbiamo - spiega - 835mila ucraini rifugiati in Paesi dell'Ue. In Italia si sono organizzati punti di accoglienza. Nei nostri uffici i cittadini ucraini possono ottenere gratuitamente assistenza per i documenti, assistenza medica con i tamponi. Registriamo tutti alla questura di Napoli e i nostri cittadini possono prendere la carta stp (stranieri temporaneamente presenti) per assistenza medica".

"Il più grande punto di accoglienza - continua Kovalenko - si trova all'ospedale del Mare dove ci sono oltre 170 posti liberi. Abbiamo alcune richieste, circa un centinaio, da cittadini ucraini che vogliono entrare in Italia. Stiamo lavorando insieme con tutte le autorità locali per i posti di accoglienza in Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria".