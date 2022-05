Portaerei americana a Napoli, l'ammiraglio: "Non possiamo dire quale sarà la prossima rotta"

"Non annunciamo le nostre rotte. In questi giorni siamo qui a Napoli", spiega l'ammiraglio Gavin Duff, comandante della portaerei americana Truman in rada nel Golfo di Napoli, sul possibile prossimo apprado nella nave nel Mar Nero per la guerra in Ucraina.

La portaerei imbarca 50 velivoli. "A bordo siamo sempre in attività, facciamo esercitazioni molto impegnative, perché sappiamo di dover essere sempre pronti a rispondere al meglio alle chiamate dei vertici della Marina", prosegue. La nave Truman sarà nel Golfo di Napoli fino a sabato mattina".