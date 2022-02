Manifestazione per l'Ucraina, centinaia in piazza

Palloncini gialli e blu, striscioni e bandiere dell'Ucraina hanno riempito piazza Dante, nel centro di Napoli, dove è in corso la manifestazione per la pace e contro l'aggressione militare russa. Il sit-in, promosso dal gruppo Più Europa Napoli, vede la partecipazione di una folta delegazione della comunità ucraina presente a Napoli. L'appuntamento è stato rilanciato sui social network anche dal cappellano della comunità ucraina greco-cattolica di rito bizantino di Napoli, padre Taras Zub. "Pace, stop war" e "Stop terrorussia" recitano alcuni cartelli, ma è il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin il principale "bersaglio" di striscioni, cartelli e dei cori. Spiccano in piazza anche alcune bandiere arcobaleno della pace e una bandiera della Georgia, altro paese confinante con la Russia. (Adnkronos)

Come riferito nei giorni scorsi dal console generale a Napoli, la comunità ucraina partenopea conta 25mila partenopea conta 25mila persone, 50mila in Campania, circa il 20 per cento delle presenze in tutta Italia. Nei giorni scorsi si sono svolte diverse manifestazioni di solidarietà nelle strade napoletane e anche cittadini russi residenti all'ombra del Veusvio hanno voluto protestare contro la guerra.