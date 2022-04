Saviano e lo scivolone sulla foto del bimbo ferito in Ucraina

Il nome di Roberto Saviano è finito tra i trend topic dei social italiani. Stavolta, il motivo non è dei più onorevoli. Lo scrittore e giornalista partenopeo, infatti, sarebbe scivolato in una fake news sulla guerra in Ucraina.

Nella giornata di ieri, 15 aprile, Saviano ha postato una foto di un bambino ferito e mutilato. Il testo annesso all'immagine è un attacco a Putin "Non cercare alibi in un conflitto che si accanisce sui civili" il senso del discorso.

Fin qui nessun problema. Ma, a quanto pare, lo scatto pubblicato sarebbe vecchio e risalirebbe a un bambini ferito da una bomba a Mariupol nel 2015, durante la guerra civile ucraina. A sostenerlo è il quotidiano online Open di propriet di Enrico Mentana, direttore del tg di La 7.

"Il bambino nella foto - si legge sul sito - non ha nulla a che vedere con l’attuale invasione russa in Ucraina. La foto è stata scattata nel dicembre 2015 dalla fotografa Marta Iwanek presso l’ospedale pediatrico Shriners Hospitals for Children di Montreal. Il bambino ritratto si chiama Mykola Nyzhnykovskyi ed è ucraino".