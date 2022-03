Profughi dall'Ucraina, 412 donne e bambini collocati in comunità e conventi

Sono 412 le persone, tra donne e bambine, provenienti dall'Ucraina e collocate in comunità riconosciute, enti ecclesiastici e conventi religiosi a Napoli. Lo fa sapere l'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli, spiegando che "ancora non si è orientati presso le numerose famiglie private che in questi giorni hanno dato la loro disponibilità attraverso il sito istituzionale del Comune di Napoli".

L'assessorato sottolinea che "sono numerose le adesioni di disponibilità per ospitare i fratelli ucraini ricevute in queste ore" e chiarisce che "non è possibile ospitare minori non accompagnati se non in comunità autorizzate su indicazione della Procura dei Minori". Il Comune di Napoli, congiuntamente alla Prefettura, alle Diocesi di Napoli e di Pozzuoli e all'Asl, "è cabina di regia per quanto riguarda le sistemazioni delle persone che arrivano dall'Ucraina non solo per Napoli città ma per un'area più vasta", ricorda l'Assessorato alle politiche sociali. Non