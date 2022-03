Guerra in Ucraina, De Luca: "Vedo molta solidarietà ma poche iniziative concrete"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare della guerra in Ucraina. “Una giornata importante per la Campania. Questo è un momento che non ci lascia tranquilli. Abbiamo la testa alla guerra", dice De Luca nel corso di un evento a Grottaminarda.

"Ci auguriamo quanto prima un cessate il fuoco. Vedo molta solidarietà ma poche iniziative concrete. Il bagno di sangue, difatti, continua. In Italia si parla della guerra ma è come se non esistesse un prima e un dopo. Non si capisce da dove sia venuta e non si risponde alla domanda fondamentale: qual è l’obiettivo, a cosa puntiamo?", continua De Luca.

Il presidente parla di "migrazioni bibliche" nel ricordare i quasi 5 milioni di profughi che hanno lasciato l'Ucraina. Molti di questi sono arrivati già in Campania, ospitati in diverse strutture. Un appello, poi, al Governo: "Ci auguriamoci che qualche esponente del nostro Governo sia molto misurato nelle parole. Bisogna fare comei tedeschi, i francesi e gli spagnoli".