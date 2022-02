Guerra in Ucraina, l'ex calciatore-narcos lancia l'appello: “Cessate il fuoco”

Arrivano anche dal carcere di Poggioreale gli appelli per il cessate il fuoco in Ucraina. A lanciarli è Antony De Avia Charris, ex stella della nazionale colombiana, oggi in carcere per traffico di stupefacenti. Attraverso il suo legale ha parlato della guerra in corso e lanciato il suo appello. “È atroce una notizia del genere, è davvero la fine dell'umanità: chiedo a Putin di smetterla di far soffrire così tanta gente ingiustamente. Io, non smetterò mai di pregare".

Charris, che ha giocato anche due mondiali con la maglia della sua nazionale, dovrà scontare 12 anni di carcere ma è deciso a cambiare vita al termine della sua reclusione. Vuole restare a Napoli e cercare i nuovi Maradona. "Voglio regalare un futuro dignitoso a quei 'ragazzi di strada' che sognano di diventare dei calciatori e sono pronto ad investire tutti i miei averi in quelli che reputo potenziali 'Maradona'".