Da Napoli aiuti per l'Ucraina: "Serve tutto, stanno soffrendo"

Il Centro O' Sgarrupato ha organizzato una raccolta di medicine e presidi medici da inviare nella zona di guerra per aiutare le persone che hanno perso tutto e non possono lasciare il Paese"

Oxana neanche se lo ricorda più da quanto tempo vive a Napoli. Ma il suo cuore, almeno un pezzo, è sempre rivolto all'Ucraina, il suo paese di origine. Nei suoi anni di attivismo allo Sgarrupato, lo spazio riqualificato in vico Lepre, a Montesanto, mai come questa volta si sente coinvolta in prima persona. Proprio qui si stanno raccogliendo beni di prima necessità: "Serve tutto, hanno bisogno di tutto. Stanno soffrendo, sotto i bombardamenti. La gente non ha più nulla".

La raccolta è capillare: "Sringhe, garze, medicinali, disinfettanti, ma anche pannolini per i bambini - spiega Angela Parlato - abbiamo fattoun primo appello a cui hanno risposto associazioni e farmacie, ma anche i privati possono darci una mano. Ogni quattro giorni consegneremo materiale a commercianti e trasportatori che devono andare nell'Est Europa".

Allo Sgarrupato si stanno attrezzando anche per trovare sistemazioni per quei cittadini ucraini che non hanno amici o parenti a Napoli: "Ma c'è anche chi non può lasciare il Paese - spiega Oxana - Una ragazza con cui ho parlato mi ha detto che ha la madre anziana e il figlio disabile, non ha possibilità di muoversi. L'unica chance per queste persone è che arrivino aiuti attraverso i corridoi umanitari. Ringrazio Napoli per la sua generosità e per non restare indifferente dinanzi alla sofferenza".