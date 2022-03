Ucraina, Tania invia aiuti ai suoi connazionali: "Mia mamma è lì. La gente muore di fame"

"Le notizie che arrivano non sono buone". A parlare è Tania Kravets, giovane ucraina che da 15 anni è in Italia con il fratello. Da quando è scoppiata la guerra Tania si è subito adoperata per inviare aiuti ai suoi connazionali, ma soprattutto alla madre che si trova ancora nel suo Paese. Tania non ama parlare molto. Il lavoro da fare è tanto, ma ci concede comunque qualche minuto per raccontarci quelle che sono le sue sensazioni.

"C'è bisogno di tutto, soprattutto di medicinali. La gente muore di fame", dice Tania che ha un pensiero anche per i tanti soldati che, in queste ore, stanno difendendo - anche con la vita - la propria patria. La giovane spera di portare presto la mamma in Italia e sta già organizzando delle spedizioni al confine con la Polonia dove lo scenario che si presenta è drammatico. "La gente scappa a piedi, anche con i bambini, e lascia anche le valigie per strada perché pesano troppo", racconta.

L'opera di Tania viene supportata anche dall'area Nord di Napoli. Da Scampia, ad esempio, tramite il Coordinamento Territoriale, arrivano aiuti da diverse associazioni. Giuseppe Mancini spiega: "Abbiamo un punto raccolta presso le Ali di Scampia. Stiamo raccogliendo tutto il necessario che Tania ci ha indicato. Il quartiere, ancora una volta, mostra il suo grande cuore. Noi siamo per la pace e stiamo dando il massimo per aiutare i civili".