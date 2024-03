Da Napoli 42mila euro per la Palestina: "Ora stop al genocidio"

Da Napoli 42mila euro per la Palestina. Tanti sono i soldi raccolti dal concerto Life for Gaza che si è tenuto al Palapartenope lo scorso 25 febbraio, con la partecipazione di molti artisti. Tra questi, Fiorella Mannoia, Eugenio Bennato, Anastasio, La Maschera, 99 Posse, Giovanni Block, Capone, Lino Cannavacciuolo. Senza dimenticare l'appoggio di artisti come Laura Morante, Lino Musella, Mario Martone, Patrizio Rispo.

Questa mattina, 22 marzo, i risultati della raccolta fondi sono stati presentati al Caffè Arabo di piazza Bellini, in centro città. Presente Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, padre Alex Zanotelli, Omar Suleiman, referente della comunità palestinese e Luca Simeone, organizzatore della pedalata di solidarietà. I soldi raccolti serviranno a inviare aiuti umanitari nella striscia di Gaza.

"Da Napoli arriva un grande segnale - ha affermato Luigi de Magistris - Ora, però, tutti devono essere coerenti. Non si può parlare di Palestina solo in campagna elettorale. Serve un immediato cessate il fuoco e una soluzione che permetta ai palestinesi di vivere serenamente nella loro terra. L'Italia continua a inviare armi a Israele. Basta con la storia di Hamas, io sono il primi a condannare sempre chiunque commetta atti che vanno a colpire innocenti e bambini. Ma la storia di questo conflitto non inizia il 7 ottobre. E' da un secondo che Israele lavora alla cancellazione del popolo palestinese. Io non sono contro gli ebrei, sono contro le politiche dello Stato di Israele".

Secondo Omar Suleiman "...l'Occidente ha perso l'occasione di far sedere israeliani e palestinesi allo stesso tavolo. Adesso è difficile tornare alla situazione precedente a questo bombardamento. Due popoli due stati? Sì, sarebbe una soluzione. Ma il popolo palestinese è disposto anche a vivere nello stesso Stato, con ebrei democratici, a patto che si abbiano gli stessi diritti".