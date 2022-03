Napoli protesta ancora contro la guerra in Ucraina: sabato una nuova manifestazione

Sabato manifestazione a Napoli contro la guerra e contro le spese militari. Alle 16 in piazza del Gesù si incontrano "donne e uomini che si oppongono all'invasione russa dell'Ucraina senza però farsi arruolare dalla retorica mediatica al seguito della prova di forza della Nato che nell'escalation di questa crisi ha invece gravi responsabilità in questi anni, malgrado l'Italia nel 2008 abbia votato contro l'allargamento a est dell'alleanza". Così in una nota di Rete Napoli contro la guerra. "Siamo convinti - sostengono gli attivisti - che il conflitto possa essere fermato ma che resista da più parti, non solo da quella russa, un interesse a trascinare questa guerra sciagurata usando la popolazione ucraina, la sua vita e il suo futuro come pedina nello scontro tra la Russia e la Nato.

Sosteniamo la popolazione civile e pratichiamo il diritto di accoglienza per i rifugiati dall'Ucraina e da tutti gli scenari di guerra". La Rete al contempo si oppone "all'uso dello Stato d'emergenza proclamato dal governo per rifornire di armi un paese in conflitto, in violazione della legge 185/90 e soprattutto all'annunciato aumento monstre delle spese militari appena votato in Parlamento. Una misura sciagurata, che viola lo spirito della Costituzione, tanto più vergognosa in un momento in cui sta deflagrando una grave crisi sociale e nei mesi scorsi non si sono trovati i soldi da investire sul rilancio della Sanità pubblica e sull'ammortizzazione degli effetti della crisi energetica sul bilancio delle famiglie. Saremo in piazza - conclude la nota - per dire No alla guerra in Ucraina ma anche NO alla deriva militarista che vuole ipotecare il nostro futuro".