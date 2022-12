Guerra di camorra tra i clan Raia e Notturno a Scampia: cinque arresti (TUTTI I NOMI)

?Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai poliziotti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato Scampia nei confronti di 5 persone ritenute gravemente indiziate di estorsione e porto abusivo di armi da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. L'ordinanza è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea nell'ambito di indagini che hanno permesso di far luce sulle recenti conflittualità registrate per il controllo delle attività illecite nei lotti T/a e T/b del quartiere Scampia tra il gruppo criminale dei Raia e alcuni componenti della famiglia Notturno.

I cinque destinatari dell'ordinanza sono tutti ritenuti legati ai Raia e, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero posto in essere alcune azioni intimidatorie, perpetrate con spargimenti di liquido infiammabile ed esplosione di colpi di arma da fuoco, azioni che nelle scorse settimane hanno determinato l'allontanamento di alcuni esponenti della famiglia Notturno dalle loro abitazioni di Scampia.

I nomi degli arrestati