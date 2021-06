Fuorigrotta, intervento urgente dei tecnici dell'Abc: sgomberate precauzionalmente alcune famiglie

E' in corso dalla tarda serata di mercoledì un intervento urgente dei tecnici di Abc in via Leopardi a Fuorigrotta, a causa di un guasto improvviso sul sistema di distribuzione secondario. Sospesa l'erogazione idrica nella strada.

Intanto precauzionalmente alcune famiglie sono state sgomberate da uno stabile, come riferito dalla consigliera della X Municipalità Edvige Mariani su Facebook: "Venti famiglie in strada ed un intero palazzo sgomberato, speriamo in bene. Sul luogo sono presenti anche gli Assessori competenti e gli enti Municipali, con la presenza della Protezione Civile comunale".

Intanto le linee Bus 180, 502, 618, R6, 680, S2, deviano i loro percorsi a causa dei lavori in corso. Le linee in partenza da piazzale Tecchio, giunte in via Marino svoltano per via De Gennaro, piazza D'Annunzio, via Cinthia e propri percorsi.