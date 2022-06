Il caldo manda in blackout la rete elettrica: a rischio la fornitura idrica in 12 comuni

Non solo Ischia, i problemi all'erogazione idrica causati dal fermo dell'impianto di sollevamento di Mugnano per blackout elettrico riguardano diversi comuni della provincia nord di Napoli. La Direzione generale per il ciclo integrato delle acque della Regione Campania ha comunicato infatti la riduzione o l'interruzione dell'erogazione idrica anche ai Comuni di Calvizzano, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano, Quarto, Villaricca, Qualiano, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida, "affinché gli enti possano predisporre i provvedimenti di propria competenza al fine di ridurre al minimo i disagi per gli abitanti e le aziende interessate".