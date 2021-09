Metro Linea 1: una stazione chiusa per guasto. Domani stop alla funicolare di Chiaia

Ancora disagi questa mattina per i pendolari napoletani dopo l'annuncio della chiusura, per guasto, di una delle stazioni della Linea 1 della Metro. Si tratta della stazione Università. Questo l'annuncio di Anm: "Stazione Metro Linea 1 Università: per intervento tecnico su guasto è chiusa al pubblico. Ci scusiamo per il disagio".

Intanto, possibili disagi e disservizi potrebbero verificarsi anche domani per la chiusura annunciata della funicolare di Chiaia. "Funicolare Chiaia: per consentire l’esecuzione di verifiche e prove tecniche dell’autorità di controllo sull’impianto, venerdì 24 Settembre sospendiamo il servizio con ultima corsa al pubblico delle ore 10.00 per riprendere con la prima corsa delle ore 18:00. Ci scusiamo per il disagio".