Guasto linea ferroviaria: disagi anche a Napoli

Sabato complicato per chi ha deciso di spostarsi in treno. Un guasto alla linea ferroviaria avvenuto a Roma, tra Tiburtina e Settebagni, sta causando problemi alla circolazione, con l'accumulo di pesanti ritardi per molti treni. Disagi avvertiti anche per chi deve partire da napoli o deve giungere nel capoluogo partenopeo. Come riporta RomaToday, tra i treni coinvolti ci sono anche i seguenti Frecciarossa:

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50)