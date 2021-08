Emergenza idrica a Napoli nord: entro stasera situazione risolta

Ultimi interventi per riparare il guasto alla condotta che ha lasciato senza acqua Casoria, Cardito e Afragola

"Entro stasera la tubazione dovrebbe essere riparata e la distribuzione dell'acqua ripristinata totalmente. Per non lasciare i cittadini senza acqua si è provveduti ad intervenire con delle soluzioni temporanee come la autobotti e dei by-pass che, nonostante la pressione bassa, hanno comunque permesso a molte famiglie di poter usufruire dell'acqua corrente".

Ad aggiornare sulla situazione di emergenza idrica che da domenica interessa circa 160mila persone che vivono a Afragola, Cardito e Casoria è Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e coordinatore di Europa Verde per l'area Nord di Napoli. Alla base dello stop all'erogazione dell'acqua potabile la rottura delle condotta regionale a Caivano, nella zona di Pascarola. "Abbiamo fatto continue sollecitazioni alla Regione affinché - spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli - l'emergenza fosse gestita al meglio e il problema risolto in fretta. Una volta ripristinata l'erogazione del acqua occorre però effettuare delle verifiche su tutta la rete idrica per evitare altri eventuali problemi e disagi alla popolazione".