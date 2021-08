Guasto a condotta idrica: diversi comuni del napoletano senza acqua da ieri

Una grossa perdita d'acqua alla rete idrica nel territorio di Caivano, sta mettendo in ginocchio da ieri gli abitanti di molti Comuni della Provincia di Napoli, rimasti senz'acqua. Il disservizio si è registrato ieri, come detto, poco dopo le 14:30.

A "scoppiare" è stato un tubo dell'acquedotto campano, di competenza regionale. A comunicare il disagio sono stati gli stessi cittadini, sui gruppi social, ma anche diversi sindaci. Sono, infatti, diversi i comuni rimasti a secco. I maggiori disagi, in particolare, si stanno registrando a Casoria, Afragola e Cardito.

I tecnici sono ancora al lavoro, ma i rubinetti sembra che rimarranno a secco ancora per diverse ore. In diversi comuni - come Casoria e Afragola - si sta cercando di "bypassare" la rete per portare l'acqua almeno ai piani bassi, ma questo evidentemente non basta.

Per far fronte al problema, in diversi punti dei comuni colpiti, sono arrivate delle autobotti dei Vigili del Fuoco. Un "piccolo" aiuto per i cittadini che, però, continuano a lamentarsi sui social per l'assenza di acqua nelle case. Un problema enorme, in un periodo così caldo.