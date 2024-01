Disabile resta bloccato per ascensore guasto, il tecnico risponde: "Vi abbiamo abituati male. Dovete aspettare"

A Sant’Antimo una madre ed un figlio diversamente abile abitano in un alloggio popolare in una struttura confiscata alla camorra. Si tratta del condomino “Picasso”. Secondo la denuncia della mamma, i continui guasti all’ascensore impediscono al ragazzo, costretto su una sedia a rotelle, di uscire di casa abitando al terzo piano.

In un messaggio vocale, il tecnico avrebbe spiegato all’amministratore che la riparazione dell’ascensore non ha la priorità: “Li abbiamo abituati male, ora devono aspettare.”, si sente in un audio diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli. “Mio figlio ha dovuto saltare la fisioterapia e non è certo la prima volta. Con quale coraggio, sapendo che ho un ragazzo disabile, parlano in questo modo così sprezzante? ”, ha spiegato la mamma del giovane.

“Ci occupammo di questa famiglia già più di due anni fa. In quell’occasione gli fu assegnato un alloggio al primo piano di uno stabile però privo di ascensore, cosa che rendeva impossibile il loro trasferimento li. Chiedemmo un’altra soluzione che arrivò immediatamente. Ora chiediamo innanzitutto rispetto e che gli interventi di manutenzione e di emergenza vengano eseguiti con regolarità. Avere servizi essenziali che consentano gli spostamenti è un diritto sacrosanto di queste persone e chi ne è responsabile, invece di lamentarsi, dovrebbe compiere il proprio dovere.”, ha detto Borrelli.