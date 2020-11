Polmonite da 'Sars-CoV-2': guarito e poi dimesso un 89enne: "Il primo nel nostro ospedale"

Ottime notizie dal reparto Covid dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, dove è stato dimesso ieri, con tampone negativo, il primo paziente guarito da una polmonite da “Sars-CoV-2”, con grande gioia di tutto il personale sanitario.

"Si tratta di un uomo di 89 anni residente a Pozzuoli. Una bella notizia, un raggio di luce nell’oscurità creata dalla maledetta pandemia che sta seminando morte ma soprattutto tanta tanta paura!!! L’Ospedale FBF Sacro Cuore di Gesù – ha dichiarato la dott.ssa Maria Cusano responsabile dell'unita' operativa complessa anestesia e rianimazione - per far fronte all’emergenza scaturita dalla seconda ondata, garantisce 16 posti letto dedicati a pazienti affetti da patologia virale a media e bassa intensità di cure, con 4 posti letto di sub intensiva e 12 posti letto di degenza ordinaria. Il reparto è gestito da personale sanitario dedicato con anestesisti, internisti, infermieri professionali e ausiliari che ogni giorno, nascondendo la paura dietro le bardate tute protettive, fiduciosi affrontano il pesante turno di lavoro con amore ed entusiasmo!! Le difficoltà non mancano – ha proseguito la dott.ssa Cusano. Oltre il reparto Covid continuiamo a garantire le urgenze, le attività della sala parto, gli interventi non differibili, le fratture, le patologie oncologiche. Esistono le malattie di sempre, e perciò anche questi pazienti hanno bisogno di essere curati!!! Una volta entrati in ospedale non sappiamo quando torneremo a casa. Abbiamo dimenticato le ferie, i riposi, ma siamo ottimisti, non molliamo, affrontiamo ogni giornata con grinta e sappiamo che “ insieme ce la faremo”. Un grazie di cuore per il supporto alle direzioni Sanitaria e Amministrativa, presenti e disponibili 24 ore su 24 per qualsiasi necessità – ha concluso la dott.ssa Cusano".