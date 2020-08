Supera Covid e rottura del femore a 100 anni: la storia della signora Liana

Liana, 100 anni compiuti, ha superato indenne Covid e frattura del femore. “Lo scorso 10 agosto mia mamma scivolando in casa si è procurata una frattura al femore e così l’abbiamo portata in ospedale, al San Paolo. Dopo un paio di giorni ci è stato comunicato dalla direzione sanitaria che era stata trasferita all’ospedale del Mare poiché era risultata positiva al test per il Covid-19. Non ci eravamo accorti di niente perché era asintomatica, noi tutti in famiglia stiamo bene e siamo risultati negativi ai test. Ovviamente è stata messa in isolamento e così le abbiamo fatto recapitare un cellulare per poter comunicare con lei e tranquillizzarla, in quanto era molto preoccupata per l’operazione al femore che avrebbe dovuto subire, infatti non voleva sottoporvisi. Una volta terminata la quarantena è stata portata al San Giovanni Bosco e lì abbiamo trovato grandissima professionalità e cortesia, soprattutto quelle del professore Pagliuca, e così mamma si è tranquillizzata e si è lasciata operare. Ora è serena e tranquilla", spiega Francesco Emilio Borrelli, riportando le parole di Maria Cristina, figlia della signora Liana.

Riabilitazione

“Ora la signora Liana, appena sarà passato l’effetto dell’anestesia, comincerà la riabilitazione che andrà avanti per circa un mese. La signora è molto arzilla e pimpante, siamo tutti molto contenti", le parole del prof. Salvatore Pagliuca, ortopedico del San Giovanni Bosco. “In questo clima così pesante e preoccupante, una bella storia come questa credo che regali a tutti coraggio ed un sorriso, era quello che ci voleva. Auguri e complimenti alla signora Liana e anche allo staff sanitario che l’ha curata e seguita", conclude il consigliere Regionale.