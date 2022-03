"Mi hanno rubato la pistola" ma l'aveva venduta ad un pasticciere: arrestata guardia giurata

Un pasticciere 66enne, residente a San Pietro a Patierno, è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Qualiano per detenzione abusiva di armi, ricettazione e omessa denuncia ad autorità di pubblica sicurezza.

Nella vicenda è coinvolta anche una seconda persona: una guardia giurata, 42enne di Varcaturo, anch'essa arrestata. Due giorni fa, il 42enne denuncia ai carabinieri di essere stato rapinato della sua pistola, mentre era in strada.

Il racconto, però, non convince i militari che avviano le indagini e scoprono che la stessa guardia giurata aveva venduto l'arma per 500 euro, proprio al 66enne napoletano.

I Carabinieri, così, hanno raggiunto l'acquirente in pasticceria, dove hanno trovato la pistola, una Beretta 98FS cal.9x21 completa di serbatoio. Nel locale anche 60 proiettili dello stesso calibro. I militari, inoltre, perquisiscono anche la sua abitazione e trovano (e sequestrano) 49mila euro in contante la cui origine non stata ancora chiarita.

Il 66enne, incensurato, è finito in carcere ed è ora in attesa di giudizio. La guardia giurata, invece, risponderà di simulazione di reato e possesso di segni distintivi contraffatti. Oltre ad aver simulato la rapina, custodiva nel suo appartamento 9 tesserini della Polizia con la sua foto e 3 palette segnaletiche con l’emblema della Repubblica Italiana. Anche lui è in attesa di giudizio