Pugno in faccia a una guardia giurata donna: la violenza all'Asl

Episodio sconcertante ieri all’Asl di Pontecitra a Marigliano dove una giovane guardia giurata è stata aggredita e picchiata da un utente. L’episodio è avvenuto in mattinata quando gli utenti erano in fila per prenotare le visite al Cup. All’Asl gli addetti alla vigilanza, nel caso specifico una ragazza sui 30 anni, distribuiscono i numeri per disciplinare la fila fino ad esaurimento dei posti. Ieri i numeri sono terminati e quindi gli utenti rimasti senza il tagliandino sarebbero dovuti tornare il giorno lavorativo successivo. Un dettaglio che non è andato giù a uno degli utenti in fila che ha impedito alla giovane di chiudere la porta.

La ragazza è stata trascinata fuori e colpita con un pugno riportando un trauma facciale e una prognosi di 10 giorni. Sul posto sono giunti i carabinieri per identificare l’aggressore. Grave episodio che ha destato l'ira del presidente nazionale associazione guardie particolari giurate, Giuseppe Alviti che ha richiesto “maggiori tutele giuridiche e funzionali alle gpg e ha indetto una mobilitazione generale della categoria per manifestazioni a Roma nei pressi del Parlamento e del Ministero del interno, intervenire ora prima che scappi il morto”.