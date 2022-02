Ospedale del Mare: guardia giurata aggredita da un paziente con calci e pugni

Aggredisce una guardia giurata in ospedale e viene fermato. Ieri pomeriggio la Polizia è intervenuta presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un paziente molesto. I poliziotti, una volta sul posto, hanno bloccato un uomo in stato di alterazione che, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni una guardia giurata. Un 52enne corallino con precedenti di polizia è stato denunciato per lesioni personali a resistenza a incaricato di pubblico servizio.

Sul fatto è intervenuto il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Associazione guardie particolari giurate: "Alle guardie particolari giurate in servizio devono essere giustamente riconosciute tutte le tutele giuridiche come le forze dell'ordine almeno in servizio e di aumentarle di numero presso i pronto soccorso magari coadiuvate da Unità della Esercito Italiano".