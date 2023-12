Volevano imbrattare i treni: aggredita e ferita una guardia giurata

Un gruppo di writers, la notte scorsa, ha aggredito una guardia giurata in servizio presso la stazione di Quarto. A rendere noto l'episodio, con un comunicato, è l'Eav. " Questa notte presso l’officina di Quarto una guardia giurata di EAV è stata aggredita da alcuni writers intenti a graffittare i treni. Nonostante l’intervenuto dei Carabinieri non è stato possibile accertare l’identità dei writers in quanto al loro arrivo erano già fuggiti", si legge. @eavsrl.it>

Ferita una guardia giurata