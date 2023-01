Attimi di paura al pronto soccorso: guardia giurata aggredisce un medico del 118

Attimi di terrore all'ospedale di Frattamaggiore "San Giovanni di Dio" dove una guardia giurata, in servizio presso il pronto soccorso, avrebbe aggredito un medico del 118. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate l'operatore sanitario sarebbe stato aggredito prima verbalmente e poi ci sarebbe stato anche un tentativo di aggressione fisica.

Alle ore 19:30, come racconta uno dei testimoni, "uno degli addetti alla sicurezza, un uomo sulla sessantina, aggredisce prima verbalmente con toni minacciosi e volgari, poi tenta aggressione fisica al medico del 118 che sta effettuando la registrazione di un paziente in codice giallo".

Per la guardia giurata in servizio al triage, sempre secondo la testimonianza, il paziente non doveva scendere dall'ambulanza perché non era un codice giallo o rosso ma un semplice codice verde, per poi concludere con un "t'aspett ca ffor” dal tono minaccioso.

"Naturalmente chiediamo alla direzione della Asl Napoli 2 Nord di approfondire la vicenda e prendere i dovuti provvedimenti. È inammissibile che chi ci dovrebbe difendere ci attacca!", commentano da Nessuno Tocchi Ippocrate.