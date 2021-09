Dal 1 settembre, la certificazione è obbligatoria per viaggiare in treno fuori regione. Passeggeri preparati: "Ci sentiamo più sicuri"

Preparati e ben disposti. La reazione di napoletani e turisti all'obbligo di green pass per viaggiare in treno non ha rivelato sorprese negative. a Napoli Garibaldi non si sono registrati problemi, eccezion fatta per qualche fisiologico rallentamento nelle operazioni di imbarco.