Green pass, ecco cosa cambia dal 1 aprile sui mezzi di trasporto

Tra meno di 48 ore ci sarà un drastico cambio delle regole rispetto all'utilizzo del Green pass. In particolare, per ciò che riguarda i trasporti pubblici, verranno allentate le restrizioni. Ci saranno delle differenziazioni rispetto ai mezzi che si intende utilizzare ma l'allentamento sarà drastico. Per prima cosa non sarà più obbligatorio l'utilizzo del Super green pass. In pratica, il certificato verde, che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione, non verrà più richiesto sui mezzi di trasporto.

Ci saranno comunque delle distinzioni. Sui treni ad alta velocità e che viaggiano su tratte nazionali verrà comunque richiesto il green pass base. Stesso discorso per tutti gli altri mezzi che percorrono tratte nazionali come autobus, navi o traghetti. Questa richiesta verrà fatta solo fino al prossimo trenta aprile. Inoltre bisognerà sempre indossare la mascherina Ffp2. Decade, invece, l'obbligo di green pass sui mezzi pubblici locali. Tram, bus e metropolitane non impongono alcun obbligo se non l'utilizzo della mascherina Ffp2 almeno per un altro mese. La speranza è che questo strumento non dovrà essere utilizzato più a partire dal primo maggio.