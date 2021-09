Test molecolari salivari validi per il Green Pass: arrivano invece il no per i salivari rapidi

La circolare del ministero della Salute chiarisce come ottenere il Green Pass con i test salivari. I test antigenici salivari rapidi non sono validi per ottenere il pass verde, mentre con i molecolari salivari è possibile ottenerlo, in quanto sono risultati meno affidabili.

Possono invece essere usati "nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 in ambito scolastico, per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di monitoraggio, in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo o in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione".