Green pass obbligatorio anche per i genitori per entrare a scuola: anche in asili nidi e materne

Per accompagnare o per andare a prendere i propri figli e per i colloqui con i professori

Anche i genitori che entreranno nelle scuole per accompagnare o per andare a prendere i propri figli (o per i colloqui con i professori) dovranno esibire il Green Pass. La certificazione verde nelle scuole sarà obbligatoria fino al 31 dicembre, ma sarà poi probabilmente prorogata sino al termine dell'anno scolastico.

"Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde”, scrive Palazzo Chigi.

Green pass anche in asili nidi e materne

"Obbligo Green Pass anche nelle strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore", è scritto nella nota ufficiale.