Flop manifestazione contro il Green Pass: in piazza non si presenta nessuno

Era prevista per ieri ma c'erano solo le forze dell'ordine

Non si è svolta la manifestazione dei "no green pass" annunciata sui social network e che si sarebbe dovuta svolgere oggi a piazza Dante, nel centro di Napoli, sulla scia delle manifestazioni organizzate in altre città italiane. Nessuno si è presentato all'appuntamento annunciato alle 17.30 su alcuni gruppi Facebook, con le sole forze dell'ordine a presidiare la piazza con 5 camionette.

Una nuova manifestazione sarebbe prevista per il prossimo sabato, 31 luglio, alle 17.30 sempre a piazza Dante, analogamente a quanto avvenuto sabato scorso quando circa 300 manifestanti hanno prima tenuto un sit-in, poi si sono mossi in corteo nelle strade del centro cittadino.