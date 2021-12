Green Pass falsi: 26enne in manette

Nei giorni scorsi la procura di Termini Imerese, a seguito di una informativa di reato trasmessa dall’aliquota polizia della sezione di P.G., ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti di un giovane 26enne residente nel napoletano, che ha consentito ai militari della stazione carabinieri di Gragnano, di arrestarlo in flagranza di reato per la contraffazione di green pass, banconote e documenti di identità. L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività di indagine informatica condotta dal personale della polizia di Pg che ha consentito di risalire al giovane residente nel napoletano come il titolare di un conto corrente postale intestato ad una persona inesistente e di una sim telefonica intestata ad una persona di origini extracomunitarie.

Questi documenti venivano utilizzati per commettere dei reati su internet. La tempestività dei primi accertamenti, consistiti nell’analisi delle tracce informatiche acquisite dalle piattaforme online utilizzate per la pubblicazione di inserzioni di vendita, permetteva ai poliziotti di acquisire importanti elementi indiziari che consentivano di risalire al giovane napoletano, capace di sfruttare le sue capacità di contraffazione per garantirsi l’anonimato nella rete internet. La perquisizione permetteva di rinvenire presso il suo domicilio carte di identità false, banconote contraffatte, diverse migliaia di euro in contanti di vario taglio la cui origine non è stata chiarita, carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Mentre nel suo computer sono state trovate copie di green pass falsificati. Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio