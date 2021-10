Green pass, Cgil: “Non si può scaricare tutto sui lavoratori”

“Prima di rendere obbligatorio il Green pass per i lavoratori il Governo avrebbe dovuto darci più tempo per gestire i vaccini. Si poteva fare meglio”. Così Nicola Ricci, segretario Cgil Napoli, a Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione di Corrado Gabriele, Barba&Capelli. “Non si può scaricare sul sindacato e sui lavoratori, le decisioni del Governo. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, con manifestazioni e campagne per i vaccini, abbiamo evitato focolai sui luoghi di lavoro, ma non siamo stati ripagati”, ha così commentato Nicola Ricci.

“Chi non è vaccinato chiede al sindacato di essere protetto e tutelato, ma è il Governo a dover garantire il lavoro e la salute dei cittadini, non i sindacati - ha aggiunto - e invece da oggi il green pass obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro significa che chi non è vaccinato è obbligato a sottoporsi a tampone 48 ore prima della verifica a sue spese, perché senza green pass non si può lavorare e dunque si resta senza stipendio”. Queste le parole del segretario Cgil Ricci: “Questa mattina non abbiamo avuto grandi problemi per il Green pass. I sindacati sono riusciti a gestire la situazione ma è una soluzione momentanea. Chi deve lavorare non può pagarsi la possibilità di andare a lavorare”.

Inoltre, ha così aggiunto e ha lanciato una proposta: “L’obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro ci mette gli uni contro gli altri. Perché il governo non ha pensato a un credito di imposta invece di gravare sui sindacati?”. In conclusione, il segr. Cgil Campania, ha parlato del caso Whirlpool: “In modo compatto il sindacato urla no alla chiusura della sede Whirlpool in via Argine. Questa notte sono state ore drammatiche e le prossime saranno decisive. Da domani saranno possibili i licenziamenti e dobbiamo impedirlo. Combattiamo da due anni. L’azienda deve darci più tempo”.