Frana Ischia: peggiorano le condizioni dell'uomo salvato dal fango

Peggiorano le condizioni dell'uomo rimasto ferito durante la frana che ha colpito Casamicciola, sull'isola di Ischia, sabato scorso. L'uomo venne travolto dal fango e venne tratto in salvo dopo alcune ore di attesa.

La notizia arriva dall'ospedale Cardarelli di Napoli dove l'uomo è stato trasferito da Ischia nella stessa giornata di sabato. L'uomo resta in prognosi riservata. "La grave problematica respiratoria intervenuta a seguito dell’inalazione di fanghi e acqua da parte del superstite appare permanere. Nelle ultime ore la situazione non è evoluta positivamente ma, viceversa, si è presentata con maggiore complessità", si legge in una nota.

Il nuovo quadro clinico ha spinto i medici del Cardarelli a trasferire il paziente dal reparto Trauma Center – deputato alla prima gestione dei traumatizzati nella fase critica – alla terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza.